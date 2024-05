Laura Smulders grijpt naast medailles bij WK BMX

Laura Smulders heeft bij het WK BMX in het Amerikaanse Rock Hill de wereldtitel naast de medailles gegrepen. De 30-jarige BMX’ster raakte na een mindere start achterop en eindigde in de finale als vijfde. De wereldtitel ging naar Alise Willoughby uit de Verenigde Staten voor Zoé Claessens uit Zwitserland en Daleny Vaughn uit de VS.

Manon Veenstra, Judy Baauw en Merel Smulders werden uitgeschakeld in de kwartfinales. Titelverdedigster Bethany Shriever uit Groot-Brittannië, eveneens de olympisch kampioene, werd uitgeschakeld in de halve finales.