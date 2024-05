Meerkampster Vetter tweede na eerste dag in Götzis

Anouk Vetter staat na de eerste dag van de zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis op een tweede plaats. De atlete moet na vier onderdelen met 3826 punten alleen de Amerikaanse Michelle Atherley ruim voor laten gaan. Zij leidt met 3944 punten.

Vetter, die de zevenkamp in Götzis in 2022 won, was de beste op het derde onderdeel, het kogelstoten, met 15,37 meter. Emma Oosterwegel staat na de eerste dag tiende met 3684 punten. Beide meerkampsters zijn al gekwalificeerd voor de Spelen van Parijs.

Sven Roosen staat na de eerste dag van de tienkamp op de zesde plaats. De 22-jarige atleet hoopt zich in Götzis te kwalificeren voor de Spelen van Parijs en moet daarvoor de limiet van 8460 punten halen. Na vijf onderdelen heeft hij 4398 punten. Roosen won zaterdag de afsluitende 400 meter in een persoonlijk record van 46,64 seconden.

Sven Jansons is halverwege dertiende met 4138 punten. De leiding is in handen van de Zwitser Simon Ehammer met 4601 punten.