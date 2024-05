Piastri drie plaatsen teruggezet, Norris naast Verstappen op P2

Formule 1-coureur Oscar Piastri is zijn tweede plaats in de startopstelling van de Grote Prijs van Emilia-Romagna kwijtgeraakt. De Australiër van McLaren is drie plaatsen teruggezet omdat hij de Deen Kevin Magnussen had gehinderd tijdens de kwalificatie.

Door de straf staat Lando Norris, de teamgenoot van Piastri, op de voorste startrij naast Max Verstappen, die de pole had veroverd op het circuit in Imola. De tweede startrij wordt gevormd door de Ferrari’s van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Piastri staat daar achter, op de vijfde plaats.

Piastri en Magnussen en hun teams moesten bij de stewards komen na afloop van de kwalificatie, om uitleg te geven over het incident tijdens de eerste kwalificatiesessie. Bij het verlaten van de pitstraat had de Australiër Magnussen gehinderd en de stewards vonden dat zijn team McLaren hem niet goed genoeg had gewaarschuwd.

De Grote Prijs van Emilia-Romagna begint zondag om 15.00 uur.