Sprinter Bauhaus niet meer van start in Giro d’Italia

De Duitse wielrenner Phil Bauhaus gaat zaterdag niet meer van start in de veertiende etappe van de Giro d’Italia. Zijn ploeg Bahrain Victorious meldt voor de 29-jarige sprinter weinig kansen meer te zien in de zware laatste week van de Italiaanse rittenkoers. Bauhaus eindigde tot nu toe vier keer in de top 10, telkens op dagen dat er niet veel geklommen hoefde te worden.

“De acht laatste ritten liggen hem niet”, meldt de ploeg op sociale media. “Phil zal zich nu focussen op andere wedstrijden en doelen.” Bauhaus won dit seizoen een etappe in Tirreno-Adriatico. De veertiende etappe in de Giro is een individuele tijdrit over ruim 31 kilometer.