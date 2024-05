Sprinter Groenewegen geklopt in Veenendaal door Noor Gudmestad

Wielrenner Dylan Groenewegen is er niet in geslaagd voor de zesde keer de eendagswedstrijd Veenendaal-Veenendaal te winnen. De sprinter van Team Jayco AlUla werd na 171,6 kilometer derde in de massasprint. De zege ging naar de Noor Tord Gudmestad van Uno-X Mobility. Groenewegen moest ook de Belg Simon Dehairs voor laten gaan.

Een kopgroep van zes renners met daarin onder anderen Jan-Willem van Schip bleef lang vooruit en kreeg maximaal iets meer dan twee minuten voorsprong. Na het laatste klimmetje lag het zestal voor de laatste 10 kilometer nog ongeveer 10 seconden voor. Riejanne Markus slaagde er een dag eerder met een kleine marge in het peloton voor te blijven in de vrouwenwedstrijd, maar met nog 2 kilometer te gaan werden de vluchters toch ingelopen.

Groenewegen leek van ver te moeten komen in de sprint. Gudmestad werd goed gebracht door een teamgenoot en bleef de concurrenten voor.

Groenewegen is recordhouder in de Nederlandse wielerkoers, met vijf zeges. Hij won in 2015, 2016, 2018 en 2022 en 2023. De sprinter won zijn eerste wedstrijd in Valencia dit seizoen, maar slaagde er daarna niet meer in te winnen.