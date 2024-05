Swiatek verslaat Sabalenka ook op WTA-toernooi van Rome

Tennisster Iga Swiatek heeft voor de derde keer het WTA-toernooi van Rome op haar naam geschreven. De als eerste geplaatste Poolse versloeg in de finale in twee sets Aryna Sabalenka, de nummer 2 van de plaatsingslijst uit Belarus: 6-2 6-3.

De 22-jarige Swiatek won het graveltoernooi in de Italiaanse hoofdstad eerder in 2021 en 2022. Twee weken geleden was ze ook de beste op het WTA-toernooi van Madrid. Toen versloeg ze Sabalenka na drie sets: (7-5 4-6 7-6 (7)). Het is haar vierde toernooizege in 2024. Ze won ook in Qatar en Indian Wells.

De Poolse nummer 1 van de wereldranglijst was in de eerste set duidelijk te sterk voor Sabalenka. Ze won de opslagbeurt van de Belarussische op 1-1 en deed dat nog een keer op 4-2. Sabalenka werd sterker in de tweede set. Ze kreeg in de tweede servicegame van de Poolse vijf breakpoints en een game later nog eens twee, maar wist die niet te verzilveren. Swiatek sloeg op haar eerste breakpoint wel meteen toe. In de opslagbeurt van Sabalenka op 5-3 benutte ze haar tweede matchpoint.