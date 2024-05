Verstappen zesde in derde vrije training GP Emilia-Romagna

Max Verstappen heeft zich in de derde training voor de Grote Prijs van Emilia-Romagna in de Formule 1 niet kunnen verbeteren ten opzichte van de eerste dag. In de derde vrije training, twee keer onderbroken door een rode vlag terwijl de tijd doorliep, was de beste tijd voor Oscar Piastri. De Australiër kwam in zijn McLaren op het circuit van Imola tot een tijd van 1.15,529. Verstappen gaf op mediumbanden 0,873 seconde toe waardoor de leider in de WK-stand in zijn Red Bull als zesde werd gerangschikt.

Verstappen had vrijdag de nodige problemen die resulteerden in een vijfde en een zevende tijd in de eerste twee vrije trainingen.

Twee keer hinderde in de derde vrije training een rode vlag een aantal coureurs om een aanval te doen op Piastri. Halverwege belandde Fernando Alonso in de boarding, vijf minuten voor het einde overkwam Verstappens Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez hetzelfde.

De Brit Lando Norris (McLaren) deed in de slotminuten nog een ultieme poging en kwam nog wel in de buurt met de tweede tijd. Verstappen kreeg die kans op softs niet meer. De derde tijd was voor de Spanjaard Carlos Sainz in zijn Ferrari.