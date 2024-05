Wiebes sprint met overmacht naar ritzege in Burgos

Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De Nederlandse renster van SD Worx-Protime was oppermachtig in de sprint van het peloton, na een rit van Roa de Duero naar Melgar de Fernamental over 122 kilometer. Wiebes hield de Italiaanse Clara Copponi en de Nederlandse Maike van der Duin achter zich. In de groep vond er anderhalve kilometer voor de streep nog een massale valpartij plaats.

Een kopgroep van vier met de Nederlandse Eva van Agt werd kort voor de finish ingelopen. Demi Vollering, na haar ritzege van vrijdag de leidster in het klassement, zette zich op kop, terwijl Wiebes ook kon rekenen op de steun van Femke Gerritse. Zij bleven buiten schot bij de valpartij, redelijk voorin het peloton, waarbij veel rensters van Visma – Lease a Bike betrokken waren.

Zondag volgt de vierde en laatste etappe, een lastige bergrit naar Canicosa de la Sierra.