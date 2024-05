Belangrijke zege volleybalsters op Duitsland in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben hun tweede overwinning geboekt in de Nations League. Oranje versloeg in het Turkse Antalya Duitsland, een rechtstreekse concurrent in de strijd om een olympisch ticket, met 3-1. De setstanden waren 25-21 21-25 25-23 en 25-20.

Nederland sloot daarmee de eerste speelronde af waarin de ploeg van bondscoach Felix Koslowski eerder had gewonnen van Bulgarije (3-0) en verloren van Turkije (1-3) en Polen (0-3).

De komende weken zijn er nog acht interlands, vier in China en vier in Japan, waarna op basis van de wereldranglijst nog enkele landen worden toegevoegd aan het deelnemersveld op de Olympische Spelen. Nederland werd in 2016 vierde in Rio, maar ontbrak daarna op de Spelen in Japan.