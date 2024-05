Bokser Fury twijfelt over revanche tegen Oesik

Bokser Tyson Fury weet nog niet of hij terugkeert in de ring voor een revanche tegen de Oekraïner Oleksandr Oesik. De 35-jarige Brit verloor in de nacht van zaterdag op zondag in Riyad zijn wereldtitel in het zwaargewicht voor de bond WBC. Het miljoenencontract van beide boksers biedt de mogelijkheid voor een nieuw duel.

Na zijn eerste nederlaag ooit als profbokser zei Fury eerst rustig met zijn gezin te zullen overleggen. “Ik heb nu vakantie, ga naar huis en zal het eens bespreken met mijn vrouw en kinderen”, vertelde Fury tegen verslaggevers. “Over een paar maanden word ik 36. Ik boks al sinds ik een kind was. Het is wat het is nu. Waar houdt het op. Honderd gevechten en dan een hersenbeschadiging, een rolstoel?” vroeg hij zich hardop af. Maar Fury zei ook er nog steeds plezier in te hebben. “Ik houd nog steeds van mijn sport. Ik heb ervan genoten vandaag.”

De onvoorspelbare Fury is al twee keer gestopt met boksen. Maar niet alleen een nieuwe partij met Oesik is een optie. Ook een duel met zijn Britse rivaal en voormalig wereldkampioen Anthony Joshua kan veel geld en roem opleveren. “Ik dank Oleksandr voor dit mooie gevecht, het was close”, zei Fury in Riyad. “Ik denk zelf dat ik genoeg heb geleverd, maar ik ben de jury niet.”

Twee van de drie juryleden wezen Oesik als winnaar aan, waarmee de 37-jarige Oekraïner nu alle wereldtitels in het zwaargewicht bezit. Hij was al de wereldkampioen van de federaties IBF, WBA, WBO en IBO en nam nu de band van de wereldkampioen van de WBC over van Fury.