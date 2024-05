Bokser Oesik verslaat Fury en heeft alle wereldtitels zwaargewicht

Bokser Oleksandr Oesik heeft de tweekamp om de wereldtitel in het zwaargewicht gewonnen van Tyson Fury. Na twaalf ronden werd de 37-jarige Oekraïener door twee van de drie juryleden aangewezen als de winnaar.

Door de zege is Oesik nu in het bezit van alle wereldtitels in het zwaargewicht. Hij was al de wereldkampioen van de federaties IBF, WBA, WBO en IBO. Hij neemt ook de band van de wereldkampioen van de WBC over van de 35-jarige Fury.

Beide boksers verloren nog nooit eerder een professionele wedstrijd. Voor Fury is het de eerste nederlaag na 34 overwinningen en één gevecht dat onbeslist eindigde.

Onder toeziend oog van voormalig wereldkampioenen als Anthony Joshua en voetbalsterren als Cristiano Ronaldo en Neymar begon rond 0.45 Nederlandse tijd het aangekondigde gevecht van de eeuw in Riyad in Saudi-Arabië. De 2,06 meter lange Fury torende duidelijk uit boven de 1,90 meter van Oesik. De Brit probeerde de Oekraïner met zijn lange armen niet te dichtbij te laten komen.

Oesik begon sterk, maar Fury kreeg gaandeweg meer grip op het gevecht. In de negende ronde bracht de Oekraïener ‘The Gypsy King’ echter aan het wankelen met enkele rake klappen. Fury wist het net vol te houden tot aan de bel. In de laatste drie ronden kon de Brit het gevecht niet meer in zijn voordeel keren.

Twee juryleden gaven Oesik de meeste punten, 115-112 en 114-113. Een gaf met 113-114 de voorkeur aan Fury.