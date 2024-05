Bols concurrente McLaughlin-Levrone snel op 200 meter

De Amerikaanse atlete Sydney McLaughlin-Levrone heeft bij wedstrijden in Los Angeles de op een na beste jaartijd gerealiseerd op de 200 meter. De olympisch kampioene en wereldrecordhoudster op de 400 meter horden kwam tot een tijd van 22,07, een persoonlijk record. McLaughlin-Levrone is de voornaamste concurrente van Femke Bol op de 400 meter horden, maar de 24-jarige Amerikaanse heeft zich op dat onderdeel al bijna twee jaar niet meer laten zien.

In april maakte ze in Walnut haar rentree na een knieblessure die haar afgelopen zomer van het WK hield waar Bol het goud won. In Californië keerde ze terug als lid van een Amerikaans team op de 4×100 meter.

McLaughlin-Levrone eindigde op de 200 meter 0,25 seconde voor haar landgenote Abby Steiner. Ze heeft nog niet bekendgemaakt op welke onderdelen ze op de Olympische Spelen van Parijs in actie wil komen.

Sifan Hassan ontbrak in Los Angeles waar ze ditmaal een 1500 meter zou lopen.