Breakdancer Demierre met eindzege in Shanghai dicht bij Spelen

Breakdancer Lee-Lou Demierre heeft door het winnen van de Olympic Qualifier Series in Shanghai een enorme stap gezet richting deelname aan de Olympische Spelen van komende zomer in Parijs.

Amsterdammer Demierre, in breakerskringen beter bekend als B-boy Lee, kreeg in de finale tegen Qi Xiangyu in totaal veertien stemmen van de jury, tegenover dertien voor zijn Chinese tegenstander.

De wedstrijd in Shanghai was de eerste van twee uit de tweede olympische kwalificatiefase. Na Shanghai volgt er in juni nog één Olympic Qualifier Series in Boedapest. Demierre moet in het eindklassement bij de eerste zeven eindigen voor plaatsing voor de Spelen.

In Parijs staat breaking voor het eerst op het programma van de Olympische Spelen.