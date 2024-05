Doncic leidt basketballers Mavericks naar halve finale play-offs

Aan de hand van Luka Doncic hebben de basketballers van Dallas Mavericks ten koste van Oklahoma City Thunder de halve finales bereikt van de play-offs om de titel in de NBA. De nipte 117-116-zege was genoeg om de best-of-sevenserie met 4-2 te beslissen. De aanstaande tegenstander komt uit de laatste partij tussen titelverdediger Denver Nuggets en Minnesota Timberwolves. Daar staat het na zes duels 3-3.

Dallas moest na een zwakke eerste helft in achtervolging, maar aangevoerd door Doncic werd een achterstand van 17 punten ongedaan gemaakt. De Sloveen was goed voor 29 punten, 10 rebounds en 10 assists. Het was zijn vierde zogenoemde triple-double in de play-offs van dit jaar.

De beslissing viel in de slotseconde toen Oklahoma’s topscorer Shai Gilgeous-Alexander (36 punten) in de hoek van het veld een fout beging op P.J. Washington. Die benutte twee vrije worpen en besliste daarmee het duel.