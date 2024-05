Judoka’s Van Krevel en Jaring vroegtijdig uitgeschakeld op WK

Judoka Naomi van Krevel is op de openingsdag van de WK judo vroegtijdig uitgeschakeld in de klasse tot 52 kilogram. De 24-jarige Nederlandse ging na een bye in de eerste ronde onderuit tegen de Hongaarse Roza Gyertyas.

Van Krevel kreeg in haar partij drie straffen door passiviteit en daardoor ging de zege naar Gyertyas. Oktober vorig jaar pakte Van Krevel in Abu Dhabi nog brons tijdens de Grand Slam.

Bij de mannen verloor Emiel Jaring in de klasse tot 60 kilogram in de tweede ronde van de Fransman Romain Valadier Picard.