Kanovaarders Teunissen en Otten naar Olympische Spelen

Lena Teunissen en Joris Otten hebben op de EK kanoslalom op het onderdeel kano (C1) een ticket voor de Olympische Spelen bemachtigd. Teunissen had bij de vrouwen genoeg aan een elfde landenplek in de voorrondes en Otten bij de mannen aan een twaalfde landenplek. Niet eerder nam Nederland deel aan de Spelen in de C1.

Samen met de al gekwalificeerde Martina Wegman (K1) is het Nederlandse kanoslalom nu met drie deelnemers aanwezig in Parijs deze zomer.

Door zware regenval was het programma van de EK kanoslalom drastisch ingekort en werd er maar één run gevaren als kwalificatie voor de finale. Daarin slaagden Teunissen en Otten in hun opzet.

“Ik kan nog niet helemaal geloven dat het werkelijk is gelukt. Een enorme opluchting en een droom die uitkomt”, aldus Teunissen in een eerste reactie bij het Watersportverbond. “Ik had maar één doel: de Spelen. Het was niet de beste run die ik heb gevaren, maar wel die waar ik het meest trots op ben”, zei Otten.

Anderhalve week geleden plaatsten Selma Konijn en Ruth Vorsselman zich voor de Spelen op de sprint in de tweepersoonskano (K2). Het is voor het eerst in 32 jaar dat een Nederlands kanosprintteam deelneemt aan de Spelen.