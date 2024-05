Marathonloper Abdi maakt rentree in stratenloop in Manchester

De Belgische marathonloper Bashir Abdi begint zijn seizoen op 26 mei met een 10 kilometer op straat in Manchester. Door een stressfractuur moest hij begin februari afzeggen voor de marathon van Tokio, een wedstrijd die hij zou lopen ter voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs. Abdi pakte, opgezweept door zijn Nederlandse concurrent en vriend Abdi Nageeye, brons op de Spelen van Tokio in 2021. Nageeye veroverde daar het zilver.

Abdi, momenteel op trainingskamp in Ethiopië, meldt op Instagram dat hij in The Great Manchester Run zijn rentree maakt in wedstrijdverband. Meteen moet dan min of meer duidelijk worden of hij op schema ligt om in augustus in Parijs deel te nemen aan de olympische marathon. Afhankelijk van zijn niveau in Manchester beslist Abdi ook over zijn deelname aan het EK halve marathon in Rome twee weken later op 9 juni.

De olympische marathon in Parijs staat op 10 augustus op het programma.