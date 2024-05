Motorcrosser Herlings wint tweede manche GP Frankrijk

In glibberige omstandigheden heeft motorcrosser Jeffrey Herlings de tweede manche gewonnen van de Grote Prijs van Frankrijk in de MXGP. In een mooi gevecht met zijn Franse concurrent Romain Febvre was Herlings de sterkste. Hij bleef Febvre in het Franse Saint-Jean-d’Angély zeven seconden voor.

De overwinning over twee manches ging wel naar thuisrijder Febvre dankzij zijn derde plek in de eerste manche en en tweede plek in de tweede manche. Herlings was in de eerste manche op de zesde plaats geëindigd. De 29-jarige Brabander besloot de GP in Frankrijk hierdoor op de tweede plek. De Sloveen Tim Gajser, die de eerste manche had gewonnen, eindigde overall als derde.

In de top 11 van de GP waren behalve Herlings nog drie Nederlanders te vinden; Calvin Vlaanderen (7), Brian Bogers (10) en Glenn Coldenhoff (11).

In de WK-stand gaat Gajser na zeven rondes nog altijd aan de leiding, met 348 punten. Herlings staat vierde met 287 punten.