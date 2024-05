Tennisser Sinner hervat training in aanloop naar Roland Garros

Tennisser Jannik Sinner heeft een week voor de start van Roland Garros de training hervat. De Italiaan plaatste op sociale media foto’s waarop hij in actie is te zien op een gravelbaan in Monte Carlo.

De nummer 2 van de wereld liep onlangs een heupblessure op tijdens het masterstoernooi in Madrid. “Ik speel alleen op Roland Garros als ik 100 procent ben”, zei de 22-jarige Italiaan toen. Deze week liet hij het toernooi van Rome noodgedwongen schieten.

Sinner won begin dit jaar zijn eerste grandslamtitel door de Australian Open op zijn naam te schrijven. Hij werd vorig jaar op Roland Garros al in de tweede ronde uitgeschakeld door de Duitser Daniel Altmaier.

Het grandslamtoernooi van Roland Garros in Parijs begint op zondag 26 mei.