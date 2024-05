Turnster Biles onderstreept kandidatuur voor Spelen Parijs

De Amerikaanse turnster Simone Biles is haar seizoen gestart met winst in de US Classic. De 27-jarige Biles mikt op haar derde Olympische Spelen en zal zich eind juni bij de Amerikaanse trials, waar de tickets voor de Spelen worden verdeeld, in het team moeten turnen.

Bij haar eerste wedstrijd in 2024 kwam Biles over vier toestellen uit op een meerkampscore van 59,500 punten. De viervoudig olympisch kampioene was de beste op sprong en vloer en noteerde de tweede score op brug en balk. “Ik was gewoon blij om er weer bij te zijn, om de spanning en de adrenaline te voelen”, zei ze na de wedstrijd in Hartford. Naast Biles maakte haar landgenote Shilese Jones indruk. Voor de zogenoemde trials zijn eind mei eerst de Amerikaanse kampioenschappen.

Biles pakte vorig jaar bij de WK in Antwerpen vier keer goud. Dat deed ze na een langdurige pauze door mentale problemen. Die openbaarden zich al op de Spelen van Tokio waar ze zich voor meerdere finales afmeldde.