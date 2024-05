Tweede plaats triatlete Klamer in wereldbekerwedstrijd Mexico

Triatlete Rachel Klamer is tijdens een wereldbekerwedstrijd in het Mexicaanse Huatulco tweede geworden. In de eindsprint om de zege moest de Nederlandse alleen de Deense Alberte Kjaer Pedersen voor laten gaan.

De omstandigheden in Mexico waren door de extreme hitte met temperaturen boven 30 graden zwaar. Klamer, al gekwalificeerd voor de Olympische Spelen, maakte na het zwemmen en het fietsen bij het hardlopen deel uit van de kopgroep.

Uiteindelijk streden zes triatleten om de overwinning, waarbij Pedersen de sterkste was. Klamer klopte de Noorse Solveig Lovseth in de strijd om het zilver. De triatleten legden in Huatulco ieder een afstand af van 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen.

Klamer plaatste zich vrijdag met het gemengde estafetteteam voor de Olympische Spelen door met Nederland achter Noorwegen als tweede te eindigen. Een plek bij de eerste twee was noodzakelijk voor kwalificatie.