Verstappen hoopt McLarens weer te verslaan op Imola

Max Verstappen gaat in de Grote Prijs van Emilia-Romagna vanaf poleposition op jacht naar zijn zevende seizoenszege in de Formule 1. De regerend wereldkampioen wacht een strijd met de McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Norris won de laatste race, de Grote Prijs van Miami en staat na een straf voor zijn teamgenoot Piastri naast Verstappen op de voorste rij.

Verstappen was voor de zevende keer dit seizoen en de achtste keer op rij de beste in de kwalificatie en evenaarde daarmee het record van acht poles op rij van racelegende Ayrton Senna. “Het is speciaal en ik ben er trots op. Het is ook een mooie herinnering aan hem”, verwees de Limburger naar de Braziliaanse coureur die dertig jaar geleden verongelukte op het Italiaanse circuit.

Over de baan in Imola had Verstappen alleen maar lof. “Een fantastische baan, ik zou willen dat we meer van dit soort circuits hadden op de racekalender.”

Na een succesvolle kwalificatie kijkt Verstappen, ondanks de moeizame aanloop in de trainingen, vol vertrouwen uit naar de race die zondag begint om 15.00 uur. “McLaren ziet er sterk uit. Maar met de veranderingen die hebben aangebracht aan de wagen moet het beter zijn. Ik verwacht dat het niet makkelijk wordt, maar we gaan ervoor.”