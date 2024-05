Verstappen houdt Norris van zich af en rijdt naar vijfde zege

Max Verstappen heeft in de Formule 1 de Grote Prijs van Emilia-Romagna gewonnen. De 26-jarige coureur van Red Bull vertrok in Imola vanaf poleposition en reed weg van zijn concurrenten. Vanaf de vijftigste ronde kwam Verstappen in de problemen en liep zijn voorsprong op Lando Norris snel terug. De drievoudig wereldkampioen bleef de Britse McLaren-coureur nipt voor. Charles Leclerc finishte in zijn Ferrari als derde.

Voor Verstappen is het zijn vijfde zege in zeven wedstrijden dit seizoen. Bij de vorige race, in Miami, moest de Limburger de zege aan Norris laten.

Norris dacht in het slot van de race in Italië opnieuw toe te kunnen slaan. “Mijn banden werken niet”, riep Verstappen vijftien ronden voor het einde over de boordradio. Met nog drie ronden te gaan voegde hij daar aan toe “Mijn batterij is bijna leeg”.

Op het circuit waar het lastig inhalen is, wist Verstappen zijn voorsprong met succes te verdedigen. Norris kwam 0,7 seconden te kort. “Fucking hell”, aldus Verstappen. “Hier moest ik hard voor werken, het scheelde niks.”

Voor Verstappen was het zijn derde achtereenvolgende zege in de Grote Prijs van Emilia-Romagna. Vorig jaar ging de wedstrijd, door overstromingen en aardverschuivingen, niet door.

Sergio Pérez, de Mexicaanse ploeggenoot van Verstappen, werd achtste. Oscar Piastri (McLaren) finishte als vierde, voor Carlos Sainz (Ferrari) en de Britten Lewis Hamilton en George Russell van Mercedes.

Verstappen breidde zijn voorsprong aan de kop van het WK-klassement uit en heeft nu 161 punten. Leclerc volgt met 113 punten. Pérez heeft 107 punten en Norris 101.