Verstappen was grip laatste vijftien ronden kwijt

Max Verstappen toonde zich na zijn zege in de Grote Prijs van Emilia-Romagna opgelucht. De drievoudig wereldkampioen in de Formule 1 zag Lando Norris in het slot van de race steeds dichterbij komen, maar hield 0,7 seconde over.

“Ik moest de hele race voluit rijden”, zei Verstappen. “De laatste vijftien ronden was ik alle grip kwijt, de auto gleed alle kanten op. Ik ging gewoon voluit en kon het mij niet veroorloven om veel fouten te maken. We mogen heel erg blij met dit resultaat zijn, gezien het moeilijke weekend dat we hadden.”

Voor Norris, die de vorige race in Miami had gewonnen, duurde de wedstrijd net iets te kort. “Het doet pijn om te zeggen, maar met één of twee extra rondjes had ik hem ingehaald”, sprak de coureur van McLaren. “Ik heb te veel tijd verloren in de openingsfase. We kunnen nu wel knokken met de Ferrari’s en ook met de Red Bulls. Het is goed dat we nu balen en gefrustreerd zijn om een tweede plek.”