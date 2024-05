Zverev wint tennistoernooi van Rome voor tweede keer

Alexander Zverev heeft voor de tweede keer het tennistoernooi van Rome gewonnen. De Duitser was in de finale te sterk voor de Chileen Nicolás Jarry: 6-4 7-5.

Zverev was in 2017 ook al de beste in de hoofdstad van Italië. Hij vierde tegen Jarry de 22e titel uit zijn loopbaan. De Chileen stond voor het eerst in de finale van een masterstoernooi. Zverev serveerde uitstekend in de finale en won bij een voorsprong van 5-4 de opslagbeurt van Jarry. De Duitser sloeg bij een voorsprong van 6-5 in de tweede set opnieuw toe.

Jannik Sinner en Carlos Alcaraz meldden zich geblesseerd af voor het toernooi van Rome. Novak Djokovic verloor al in de derde ronde van de Chileen Alejandro Tabilo.