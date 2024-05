Lamens probleemloos naar tweede kwalificatieronde Roland Garros

Tennisster Suzan Lamens heeft de tweede ronde bereikt van het kwalificatietoernooi op Roland Garros. De Nederlands kampioene, als 23e geplaatst, kende geen problemen met de pas 15-jarige Daphnée Mpetshi Perricard, die een wildcard had gekregen van de organisatie van het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De setstanden waren 6-1 en 6-0.

De jonge Française won in de eerste set maar één keer haar opslagbeurt. In de tweede set lukte haar dat geen enkele keer.

De volgende tegenstander van Lamens is de Roemeense Elena-Gabriela Ruse, die de Australische Talia Gibson al even overtuigend uitschakelde: 6-1 6-1. Ruse is de nummer 152 van de wereld, Lamens staat vier plaatsen hoger.

Arianne Hartono komt later op maandag nog in actie, Jesper de Jong speelt bij de mannen dinsdag zijn eerste partij.