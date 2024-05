Pogacar denkt goed genoeg te zijn om Giro en Tour te winnen

Tadej Pogacar zegt dat zijn huidige vorm goed genoeg voelt om na de Giro d’Italia een gooi te doen naar de zege in de Tour de France. De Sloveen van UAE Team Emirates leidt op de tweede rustdag van de Ronde van Italië met een ruime voorsprong en hoopt daarom wat behoudender te kunnen rijden in de slotweek.

“Eerst door de Giro komen”, zei Pogacar tijdens het persmoment maandag. “Ik heb een grote voorsprong en een sterk team. Nu moet ik ook energie sparen. Een goed tempo en goed weer helpen daarbij.”

De Sloveen kent de gangbare opvattingen dat een klassementsrenner fris de Tour de France in moet gaan. “Met de voorsprong zoals die nu is, kan ik wat behoudender rijden”, gaf hij aan. “Ze zeggen allemaal dat je goede benen moet hebben als je uit de Giro komt en ik voel me nu goed genoeg.”

Pogacar boekte zondag zijn vierde etappezege in deze Giro met een imposante solo en vergrootte de voorsprong op de andere klassementsrenners nog maar eens. Geraint Thomas staat tweede op 6.41 minuten met nog zes etappes te gaan.

De klassementsleider wil niet zeggen dat de Giro binnen is, maar hij kijkt wel al naar de Tour die op 29 juni start. Slechts zeven renners zijn erin geslaagd beide rondes na elkaar te winnen; Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Stephen Roche, Miguel Indurain en Marco Pantani. De Italiaan deed dat als laatste in 1998.

“Ik hoop dat ik lijk op degenen die het hebben gedaan”, zei de 25-jarige Sloveen. “Dat je er met veel vertrouwen aan begint, uitgerust na een goed trainingskamp. Ik denk dat ik goed genoeg ben.”