Tennisster Hartono strandt in kwalificaties Roland Garros

Tennisster Arianne Hartono is er niet in geslaagd de tweede ronde van het kwalificatietoernooi op Roland Garros te bereiken. De 28-jarige Nederlandse verloor in drie sets van Dominika Salkova uit Tsjechië: 6-4 2-6 6-4.

Hartono, de nummer 136 van de wereldranglijst en Salkova die 151e staat, hielden elkaar in evenwicht, maar bij 4-4 in de eerste set werd de partij onderbroken door regen. Na de hervatting verloor Hartono haar opslagbeurt en daarmee ook meteen de set.

Hartono herstelde zich door met twee breaks de tweede set met 6-2 te winnen. Ook in de derde set wist ze twee keer de opslagbeurt van Salkova te winnen en liep uit naar 4-1. Daarna won de Tsjechische echter vijf games op rij, waaronder drie keer Hartono’s opslagbeurt.

Tennisster Suzan Lamens had eerder de tweede ronde bereikt door Daphnée Mpetshi Perricard in twee sets te verslaan (6-1 6-0). Jesper de Jong komt dinsdag in actie in de eerste ronde van de kwalificaties.