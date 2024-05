Djokovic noemt Nadal nog altijd als favoriet voor Roland Garros

Novak Djokovic ziet Rafael Nadal als de grootste kanshebber voor de eindzege op Roland Garros, het grandslamtoernooi in Parijs dat zondag begint. “Als je over Roland Garros praat en Nadal doet mee, dan is hij altijd de favoriet voor mij”, zei de nummer 1 van de wereld in Zwitserland, waar hij het ATP-toernooi van Genève speelt.

“Dit jaar is meer open. Casper Ruud is zeker een van de vijf spelers die kan winnen. Alexander Zverev, Andrej Roeblev, Stefanos Tsitsipas, alle spelers die dit jaar een groot toernooi hebben gewonnen op deze ondergrond”, zag Djokovic nog een aantal kandidaten achter Nadal. “Na alles wat hij heeft gepresteerd op de banen van Roland Garros is het normaal, respectvol, om Nadal als topfavoriet te noemen.”

Het was Djokovic niet ontgaan dat de 37-jarige Nadal, die veertien keer het toernooi in Parijs op zijn naam schreef, al geruime tijd kwakkelt met zijn fitheid. “Natuurlijk is zijn niveau een beetje anders, maar het is Roland Garros en het is Nadal. Daarna ben ik misschien favoriet, als ik me goed voel en goed speel”, aldus de 36-jarige titelverdediger, die drie keer in Parijs won.

Djokovic werd vorige week in Rome al in de derde ronde uitgeschakeld en maakte zich na afloop zorgen, nadat hij eerder een waterfles op zijn hoofd had gekregen. Hij was van plan om zich voor Roland Garros te laten onderzoeken.