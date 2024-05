Handbalsters met Hendrikse richting Spelen van Parijs

Handbalster Nathalie Hendrikse zit in de voorlopige selectie van de handbalsters voor de Olympische Spelen. Bondscoach Per Johansson heeft de 29-jarige handbalster, die tijdens het olympisch kwalificatietoernooi haar eerste grote toernooi als international meemaakte, opgenomen in het voorlopige team voor de Spelen van Parijs. Van de zestien geselecteerde handbalsters moeten er nog twee afvallen.

Johansson selecteerde onder anderen Estavana Polman, Lois Abbingh en Angela Malestein. Abbingh liep in april een enkelblessure op, maar de schade viel mee. De definitieve selectie van veertien speelsters en de reserves maakt de bondscoach later bekend.

De handbalsters melden zich op zondag 16 juni op Papendal. Daar gaan ze zich een aantal dagen fysiek voorbereiden met daarna een trainingweek in Spanje, waar de focus ligt op zowel fysiek gebied als op handbaltechnisch vlak, meldt de bond. Daarna volgt een trainingskamp in Zweden in samenwerking met de Zweeds nationale ploeg. De handbalsters spelen op 18 juli in Rotterdam nog een oefenwedstrijd tegen Zuid-Korea.

De handbalsters zijn op de Spelen ingedeeld in een groep met Hongarije, Spanje, Frankrijk, Brazilië en Angola.