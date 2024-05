Judoka Van Lieshout knokt zich potje voor potje naar wereldtitel

Bij judoka Joanne van Lieshout moet enkele uren na het behalen van de wereldtitel nog bezinken wat ze heeft gepresteerd. De 21-jarige Brabantse veroverde als eerste Nederlandse in de klasse tot 63 kilogram het WK-goud. Pas toen ze haar Poolse tegenstander Angelika Szymanska in de finale met nog ongeveer 30 seconden te gaan op een zij had geworpen, goed voor waza-ari, besefte ze dat ze wel eens wereldkampioen kon worden. “Dan voelen 30 seconden nog behoorlijk lang”, liet ze via een videoverbinding vanuit Abu Dhabi weten.

Van Lieshout veroverde al twee wereldtitels bij de jeugd en nam bij haar WK-debuut vorig jaar brons mee naar huis. Vorige maand hield ze aan haar eerste EK bij de senioren zilver over. Met de wereldtitel had ze zich in Abu Dhabi gedurende de dag niet echt beziggehouden, vertelde ze. “Ik heb niet echt het gevoel gehad dat ik wereldkampioen ging worden. Ik probeerde wedstrijd voor wedstrijd mijn plan zo goed mogelijk uit te voeren. En dan ga je van ronde naar ronde en kom je steeds verder.”

De judoka won overtuigend haar wedstrijden en schakelde in de halve finale de Canadese nummer 1 van de wereldranglijst, Catherine Beauchemin-Pinard, uit. “Qua judo ging het heel goed. Ik zat in een goede balans tussen gefocust zijn en plezier hebben. Daardoor kwam alles eruit zoals ik graag zou willen. Tussen de halve finale en de finale, maar eigenlijk tussen alle wedstrijden was ik best wel relaxed. Ik heb een beetje gelachen en af en toe een rondje gelopen.”

De finale was misschien wel haar minste partij, zo keek ze er net als haar coach Garmt Zijlstra op terug. “Ik denk dat ik in de andere partijen dominanter was. Nu was ik wat afwachtend. Waar dat precies aan ligt? Dat kan van alles zijn. Ik wil niet zeggen dat het een slechte wedstrijd was en ik sluit ‘m winnend af, dan maakt het niet uit. Ik had met mijn coach een plan bedacht en daar probeer ik me dan aan te houden met wel nog ruimte voor eigen creativiteit.” Dat gold zeker ook voor haar winnende actie. “Die overname kan ik heel goed en ik denk wel dat die daaruit voortkomt.”

Met de wereldtitel op zak kan Van Lieshout zich gaan voorbereiden op de Olympische Spelen. Ze denkt niet dat de titel veel verandert aan hoe er naar haar wordt gekeken. “Al deze meiden kom ik elk toernooi tegen. We kennen elkaar best goed. Natuurlijk zorgt dit voor vertrouwen. Ik heb straks een week vakantie en dan begint de voorbereiding voor de Spelen. Dan is het ook weer potje voor potje.”