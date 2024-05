Organisatie Giro schrapt Umbrailpas na dreigement renners

Na enkele chaotische uren heeft de organisatie van de Giro d’Italia besloten de Umbrailpas uit het parcours van de zestiende etappe te schrappen. De renners hadden dinsdagochtend unaniem gedreigd niet van start te gaan vanwege gevaarlijke omstandigheden op de Umbrailpas waar sneeuw en ijskoude regen worden verwacht.

Kort voor de oorspronkelijke start om 11.30 uur besloot de organisatie de Umbrailpas over te slaan. In een persbericht meldt de organisatie van de Giro d’Italia dat hiertoe is besloten omdat de weersomstandigheden snel verslechterden.

De renners rijden nu vanuit Livigno naar de Munt Raschera-tunnel, waar ze in de auto stappen en naar Prati allo Stelio gaan. Daar gaat de flink ingekorte etappe rond 14.00 uur van start.

Enkele renners uitten harde kritiek op de organisatie van de Giro doordat er lange tijd onduidelijkheid heerste over de zestiende etappe. De Australische klassementsrenner Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) sprak van “één van de slechtst georganiseerde koersen die er zijn”.

De huidige nummer 4 van het klassement was witheet. “Dit zou elders nooit gebeuren”, aldus O’Connor. “Het is zonde dat we in 2024 zitten en er nog altijd dinosaurussen zijn die de menselijke kant niet zien. Ik zou koersdirecteur Mauro Vegni in onze positie willen zien. Buiten op een fiets gaan zitten, de start van de rit doen, en zien wat hij dan als antwoord geeft na een paar uur.”

De grote favoriet voor de eindzege, Tadej Pogacar, hield zich kort voor de start op de vlakte. De 25-jarige Sloveen velde geen oordeel en liet – schuilend onder een grote roze paraplu – weten alleen te hopen dat de dag veilig zou verlopen.