Wielrenner Tadej Pogacar heeft zijn vijfde etappezege in de Giro d’Italia geboekt. De Sloveense klassementsleider van UAE Team Emirates kwam na een chaotische dag solo aan in de ingekorte zestiende rit over een kleine 120 kilometer tussen Spondigna en Santa Cristina, met finish bergop.

De pas 20-jarige Italiaan Giulio Pellizzari eindigde als tweede, net voor de Colombiaan Daniel Martínez.