Renners dreigen dinsdag niet te starten in Giro om extreem weer

Wielrenners dreigen dinsdag niet te starten in de zestiende etappe van de Giro d’Italia als de Umbrailpas in het parcours gehandhaafd blijft. De renners vrezen voor gevaarlijke omstandigheden aangezien er dinsdag zware sneeuwval wordt voorspeld. De top van de Umbrailpas ligt op 2498 meter hoogte.

De renners eisen dat het zogenaamde ‘Extreme Weather Protocol’ wordt ingeroepen waardoor de klim en afdaling van de Umbrailpas kunnen worden geschrapt uit het parcours. Gebeurt dat niet, dan zeggen de renners unaniem niet te zullen starten, aldus rennersvakbond CPA. Dat blijkt uit een brief die CPA-voorzitter Adam Hansen dinsdagochtend op social media publiceerde.

Er was dinsdagochtend nog geen officiële reactie van Giro-organisator RCS. Er staat vandaag een rit van 206 kilometer tussen Livigno en de Monte Pana gepland. De Umbrailpas is 16,7 kilometer lang en stijgt met een gemiddelde van 7,1 procent. De Umbrailpas ligt in de eerste helft van de etappe, gevolgd door een lange passage door een vallei richting de finishklim.

Vorige week besloot de organisatie van de Giro d’Italia al de beklimming van de Stelvio uit de zestiende etappe te schrappen vanwege lawinegevaar.