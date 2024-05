Tennisster Rus verliest ook in Rabat in eerste ronde

Arantxa Rus is ook op het tennistoernooi van het Marokkaanse Rabat al in de eerste ronde uitgeschakeld. De nummer 5 van de plaatsingslijst, en nummer 49 van de wereld, verloor van de Argentijnse María Lourdes Carlé: 6-3 6-3. Carlé is de nummer 83 van de wereld.

Rus (33) verloor in de eerste set vier keer haar eigen servicegame, tegenover twee breaks die ze zelf wist te plaatsen. In de tweede set had Carlé aan een break bij 4-3 genoeg.

Rus verloor eerder deze maand in Rome al in de eerste ronde in drie sets van de Colombiaanse Camila Osorio, op dat moment de mondiale nummer 64.