Basketballers Celtics winnen na late achterstand in play-offs

De basketballers van Boston Celtics hebben ternauwernood een nederlaag in de openingswedstrijd van de finale van de play-offs van de Eastern Conference weten te voorkomen. Met nog minder dan twee minuten te gaan verdedigde Indiana Pacers een voorsprong van 5 punten bij de winnaar van de reguliere competitie. De thuisploeg maakte echter nog gelijk en was sterker in de extra tijd (133-128).

Met name Jayson Tatum was belangrijk in de ‘overtime’, met 10 punten. In totaal maakte de vedette 36 punten, het meeste van het veld. Ook Jrue Holiday was op dreef voor Boston, met 28 punten.

Het volgende duel in de best-of-seven serie tussen Celtics en de Pacers is donderdag opnieuw in Boston. De Celtics zijn samen met Los Angeles Lakers recordkampioen in de NBA. Na het verslaan van Indiana Pacers moet Boston ook nog afrekenen met de winnaar van de Western Conference voor een historische achttiende titel.