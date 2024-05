Bronnen: eigenaar F1 wil meer geld van Monaco voor organiseren GP

Liberty Media, de Amerikaanse eigenaar van de Formule 1, wil een grotere bijdrage van Monaco voor het organiseren van de Grote Prijs in de dwergstaat na 2025. Dat melden ingewijden aan financieel persbureau Bloomberg. Met 20 miljoen dollar per jaar betaalt Monaco op dit moment nog het minste van alle organisatoren van F1-races dit jaar.

Dat bedrag werd voor de periode van drie jaar vastgelegd in september 2022. De gesprekken over een nieuwe deal beginnen deze week. Twee andere organisatoren, Saudi-Arabië en Bahrein, betalen volgens schattingen veel meer: ruim 50 miljoen dollar per jaar. Een woordvoerder van de F1 wilde niet ingaan op de nieuwe gesprekken met Monaco. Wel gaf hij aan dat Liberty Media niet overweegt om zich terug te trekken uit het land.