Djokovic naar kwartfinale Genève, mogelijk tegen Griekspoor

Novak Djokovic heeft zijn eerste wedstrijd gewonnen op het ATP-toernooi van Genève. De Servische nummer 1 van de wereldranglijst versloeg in twee sets de Duitser Yannick Hanfmann (6-3 6-3) en plaatste zich voor de kwartfinales, waarin hij mogelijk Tallon Griekspoor als tegenstander krijgt.

Djokovic had een wildcard aangevraagd voor het Zwitserse graveltoernooi om nog wat extra ritme op te doen in de aanloop naar Roland Garros, waar hij de titelverdediger is. Hij speelde eerder twee toernooien op gravel en wist nog geen toernooi te winnen in 2024. Hanfmann had in de eerste ronde voormalig nummer 1 van de wereld, Andy Murray, uitgeschakeld.

De Serviër, die zijn 37e verjaardag vierde, had het op een 5-3-voorsprong in de eerste set heel lastig om zijn opslagbeurt te winnen. Nadat hij vier breakpoints had weggewerkt, werd de partij onderbroken door regen. Na de hervatting kreeg de Duitse nummer 85 van de ATP-ranking nog een kans om de game te winnen, maar slaagde daar niet in. Djokovic sloeg vervolgens twee aces en pakte de set.

Hanfmann liep in de tweede set uit naar 3-0, maar de Serviër kwam weer langszij. Djokovic dwong opnieuw breakpoints af en won nogmaals de opslagbeurt van de Duitser. Op zijn tweede matchpoint op 5-3 maakte hij het af.

In de kwartfinale neemt Djokovic het op tegen de winnaar van de partij tussen Griekspoor en de Canadees Denis Shapovalov.