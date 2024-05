Judoka Van ’t End staat na twee zeges op WK in achtste finales

Noël van ’t End is goed begonnen aan de wereldkampioenschappen judo. De wereldkampioen van 2019 won in de klasse tot 90 kilogram zijn eerste twee partijen en staat in de achtste finales.

Van ’t End rekende in Abu Dhabi in de eerste ronde met ippon af met de Peruviaan Yuta Galarreta. Vervolgens won de Nederlander ook van de Braziliaan Marcelo Gomes, eveneens met ippon. Van ’t End neemt het voor een plaats in de kwartfinales op tegen Caramnob Sagaipov uit Libanon.

Bij de vrouwen strandde Guusje Steenhuis in de klasse tot 78 kilogram in de achtste finales. De 31-jarige Nederlandse moest haar meerdere erkennen in de Britse Emma Reid, die won met waza-ari.

Margit de Voogd en Hilde Jager werden in de klasse tot 70 kilogram uitgeschakeld in de tweede ronde. De Voogd verloor met ippon van de Japanse Shiho Tanaka en Jager ging in de extra tijd (golden score) met waza-ari ten onder tegen de Oostenrijkse Michaela Polleres.