Tennisser De Jong één zege verwijderd van hoofdtoernooi in Parijs

Tennisser Jesper de Jong is één overwinning verwijderd van het hoofdtoernooi van Roland Garros. De 23-jarige geboren Haarlemmer won in de tweede kwalificatieronde in Parijs in twee sets van de Oostenrijker Dennis Novak: 6-3 6-3.

De Jong, de nummer 177 van de wereldranglijst, won de eerste set door een break op 4-3. Hij had daarvoor zelf al meerdere breakpoints weggewerkt. In de tweede set kwam de Nederlander meteen een break voor tegen de Oostenrijkse nummer 209 van de wereldranglijst, maar die trok de stand gelijk tot 2-2. De Jong won opnieuw de opslagbeurt van Novak op 3-3 en kreeg twee games later drie matchpoints. Daarvan benutte hij de tweede.

De Jong speelt in de derde kwalificatieronde tegen de winnaar van de partij tussen de Amerikanen J.J. Wolf en Patrick Kypson om een plek in het hoofdschema.

Tallon Griekspoor, Botic van de Zandschulp en Arantxa Rus zijn daar automatisch voor geplaatst. Suzan Lamens en Arianne Hartono werden uitgeschakeld in de kwalificaties.