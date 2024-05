Van de Zandschulp doet met wildcard mee aan grastoernooi Rosmalen

Tennisser Botic van de Zandschulp doet komende maand voor de tweede keer mee aan het grastoernooi van Rosmalen. De organisatie van het Libéma Open heeft de tweede tennisser van Nederland een wildcard gegeven. De nummer 100 van de wereld bereidt zich op de grasbanen van het Autotron voor op Wimbledon, waar hij waarschijnlijk eerst de kwalificaties moet doorlopen.

“Ik kijk uit richting de start van het grasseizoen in eigen land”, reageert Van de Zandschulp (28), die in 2022 in de eerste ronde strandde in Rosmalen. Hij voegt zich voor de komende editie bij onder anderen titelverdediger Tallon Griekspoor en nummer 5 van de wereld Daniil Medvedev. Ook top 20-spelers Alex de Minaur, Tommy Paul en Ugo Humbert hebben hun deelname al toegezegd.

Michaëlla Krajicek heeft een wildcard gekregen voor het kwalificatietoernooi. De inmiddels 35-jarige winnares van 2006 werkt sinds begin dit jaar aan een comeback.

Het gecombineerde toernooi duurt van zaterdag 8 tot en met zondag 16 juni, de kwalificaties zijn in het weekend van 8 en 9 juni.