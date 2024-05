Volleyballers verliezen in Nations League nipt van Slovenië

De Nederlandse volleyballers hebben de eerste wedstrijd in de Nations League verloren van Slovenië. In het Turkse Antalya eindigde de wedstrijd na vijf sets in een nipte nederlaag: 31-33 25-22 20-25 25-21 27-25.

Oranje speelt in Antalya nog tegen Turkije (donderdag), Polen (vrijdag) en Bulgarije (zondag). De wedstrijden in de Nations League zijn belangrijk voor de ranking op de wereldranglijst. Voor olympische kwalificatie is naar verwachting een plek bij de beste tien landen van de wereld vereist. Nederland bezet nu de dertiende plaats.

Bondscoach Roberto Piazza liet Fabian Plak, Nimir Abdelaziz, Thijs ter Horst, Wessel Keemink, Michael Parkinson en Maarten van Garderen beginnen. De ploeg keek in de eerste set lang tegen een achterstand aan, maar wist knap terug te komen. In de spannende slotfase wist Oranje een setpoint te verzilveren en won met 33-31. In de tweede set konden de volleyballers een voorsprong niet vasthouden. De Slovenen trokken de stand weer gelijk.

Met een sterke derde set kwam Oranje weer op voorsprong in de partij. Slovenië vocht zich terug door een kleine marge vast te houden in de vierde set. In een spannende vijfde set liep de ploeg van Piazza uit naar 9-6 mede door een sterk blok van Ter Horst. Slovenië kwam terug tot 11-11, maar Oranje hield een klein voordeel, dankzij goede punten van Abdelaziz en Van Garderen.

Er volgde een eindfase met kansen op de winst voor beide ploegen. Na zes onbenutte matchpoints van Oranje sloegen de Slovenen na ruim 2,5 uur op hun zevende matchpoint wel toe met een ace.

Abdelaziz was bij Oranje topscorer met 31 punten. Van Garderen maakte 17 punten, Ter Host 14 en Plak 11.