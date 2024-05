Wielrenner Steinhauser boekt eerste profzege na solo in Giro

Wielrenner Georg Steinhauser heeft de zeventiende etappe van de Giro d’Italia op zijn naam geschreven, een rit met aankomst bergop. De 22-jarige Duitser van EF Education – EasyPost rondde na een kleine 160 kilometer tussen Selva di Val Gardena en Passo del Brocon een solo succesvol af.

Het is voor Steinhauser, die zijn eerste grote ronde rijdt, zijn eerste zege als beroepsrenner. De Sloveense klassementsleider Tadej Pogacar kwam 1.24 minuut later als tweede over de streep. De Italiaan Antonio Tiberi won de sprint van een achtervolgend groepje.