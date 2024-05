Griekspoor niet opgewassen tegen Djokovic in Genève

Tallon Griekspoor is er bij het tennistoernooi van Genève niet in geslaagd om zijn kwartfinale te winnen van Novak Djokovic. De Nederlander ging in aanloop naar Roland Garros, de tweede grand slam van het jaar, met 7-5 6-1 onderuit tegen de mondiale nummer 1.

Griekspoor kon in de eerste set nog goed mee met zijn tegenstander. De Nederlander speelde bedachtzaam en probeerde Djokovic onder druk te zetten met harde slagen. Griekspoor kreeg op 5-4 zelfs vier setpunten, maar benutte die niet. De Serviër bleek daarna effectiever en pakte alsnog de set: 7-5.

Die klap kwam de 27-jarige Haarlemmer niet meer te boven. Direct in de tweede set leverde Griekspoor zijn service in. De 37-jarige Djokovic maakte daarna geen fout meer en maakte de wedstrijd simpel uit op zijn eerste wedstrijdpunt.

Djokovic is dit jaar nog zonder toernooizege en kent een matige voorbereiding op Roland Garros. In Parijs, waar hij begint tegen Pierre-Hugues Herbert, gaat hij op voor zijn vierde titel. Het hoofdtoernooi begint zondag.