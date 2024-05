Griekspoor treft Djokovic in kwartfinales tennistoernooi Gèneve

Tallon Griekspoor heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het ATP-toernooi van Genève. De beste Nederlandse tennisser versloeg de Canadees Denis Shapovalov in drie sets: 6-7 (7) 7-6 (4) 6-3). Griekspoor treft donderdag later op de dag Novak Djokovic voor een plek in de halve finales.

De 27-jarige Nederlander kwam in het restant van de partij tegen Shapovalov sterk voor de dag. Woensdagavond werd de wedstrijd op het Zwitserse gravel bij een stand van 6-7 3-3 gestaakt wegens regen.

Griekspoor (de mondiale nummer 27) sleepte er via een tiebreak een derde set uit, waarin hij bij zijn eerste breekkans direct toesloeg op de service van Shapovalov (nummer 123). De sterk serverende Nederlander gaf die voorsprong niet meer uit handen.

In de kwartfinales mag Griekspoor het in Genève opnemen tegen de nummer 1 van de wereld Novak Djokovic. De Serviër won woensdag op zijn 37e verjaardag van de Duitser Yannick Hanfmann: 6-3 6-3.

Griekspoor en Djokovic speelden drie keer eerder tegen elkaar en de Noord-Hollander wacht nog op zijn eerste zege. Bij de laatste ontmoeting, op het masterstoernooi van Parijs-Bercy in november, verloor Griekspoor na een spannende driesetter: 4-6 7-6 (2) 6-4.