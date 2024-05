Judoka’s Korrel en Kamps voortijdig uitgeschakeld op WK

Michael Korrel is op de WK judo in Abu Dhabi in de gewichtsklasse tot 100 kilogram verrassend uitgeschakeld in de tweede ronde. De Nederlandse nummer 6 van de wereld verloor op ippon van de jonge Duitser George Udsilauri, de mondiale nummer 32.

Bij de vrouwen sneuvelde Marit Kamps in de achtste finales in de zwaarste klasse (+ 78 kg). De Zuid-Koreaanse Hayun Kim was met een waza-ari te sterk voor de 23-jarige Nederlandse.

Later op donderdagmiddag komen Karen Stevenson (+78 kilogram), Simeon Catharina (-100 kg) en de zwaargewichten Jelle Snippe en Jur Spijkers nog in actie.