Media: F1-coureur Sainz niet van Ferrari naar Mercedes

Formule 1-coureur Carlos Sainz stapt niet over van Ferrari naar Mercedes. Dat schrijven meerdere media. De Spanjaard moet op zoek naar een nieuw stoeltje in de koningsklasse van de autosport, omdat zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton na dit seizoen naar Ferrari gaat.

Volgens Sky Sports wordt Mercedes niet het nieuwe team van Sainz, “omdat het niet past bij wat Sainz zelf wil”. “Toch wil hij snel een contract. Het liefst binnen enkele weken in plaats van maanden.” Wat de precieze eisen zijn van Sainz, is niet duidelijk. Ook andere media melden dat een overstap voor hem naar het Duitse team van de baan is.

Het is geen geheim dat Mercedes hoopt op wereldkampioen Max Verstappen, die nu voor Red Bull rijdt. “Maar als ze Max niet kunnen krijgen, zou het me niet verbazen dat ze gewoon voor Antonelli gaan”, aldus Sky-reporter Craig Slater.

De Italiaan Andrea Kimi Antonelli is het 17-jarige racetalent dat onder contract staat bij Mercedes. Teambaas Toto Wolff liet eerder al weten hem binnenkort een kans te willen geven in de Formule 1-auto. Zijn naam wordt al langere tijd genoemd als plaatsvervanger van Sainz vanaf 2025.