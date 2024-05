Van Gerwen verliest weer van Humphries en ligt uit Premier League

Darter Michael van Gerwen ligt uit de Premier League. In de halve finale van de play-offs redde de Nederlander het niet tegen regerend wereldkampioen Luke Humphries: 10-5. Tiener Luke Littler is later op donderdag de tegenstander van Humphries in de finale. Hij versloeg Michael Smith.

Van Gerwen kon zijn negatieve reeks tegen Humphries opnieuw niet doorbreken. De laatste zeven onderlinge ontmoetingen gingen allemaal naar de 29-jarige Engelsman.

Humphries liep vrij snel uit naar 5-2. Die voorsprong in legs gaf hij niet meer weg. Met een gemiddelde van ruim 101 gooide hij op 9-5 de wedstrijd uit.

Humphries gaat net als de 17-jarige Littler voor het eerst op voor de Premier League-titel. Het is een herhaling van de WK-finale van dit jaar. Van Gerwen is met zeven titels de recordhouder van het lucratieve toernooi.