Volleyballers tonen veerkracht en verslaan Turkije in vijf sets

De Nederlandse volleybalmannen hebben hun eerste zege in de Nations League binnen. Het team van bondscoach Roberto Piazza won in Antalya met 3-2 van Turkije. Oranje toonde veerkracht, want de eerste twee sets gingen met duidelijke cijfers naar de Turken: 19-25 20-25 25-18 25-21 15-9.

Nimir Abdelaziz speelde een hoofdrol bij Nederland, dat een dag eerder met 3-2 van Slovenië verloor en toen zes wedstrijdpunten onbenut liet. De zege op Turkije is belangrijk met het oog op deelname aan de Olympische Spelen. Nederland staat dertiende op de wereldranglijst, Turkije veertiende. Voor olympische kwalificatie is naar verwachting een plek bij de beste tien landen van de wereld vereist.

Vrijdag wacht voor Oranje de ontmoeting met Polen, de nummer 1 van de wereld.