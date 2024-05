Djokovic kwakkelt en verliest in aanloop naar Roland Garros

Novak Djokovic heeft de finale van het tennistoernooi in Genève niet bereikt. De Serviër, die allesbehalve fit oogde, verloor in drie sets van de 23-jarige Tsjech Tomas Machac: 6-4 0-6 6-1. Een domper voor de nummer 1 van de wereld, die opgaat voor zijn vierde titel op Roland Garros. De tweede grand slam van het jaar begint zondag.

Djokovic, die voor het eerst meedeed in Genève, begon sterk en pakte in de eerste set een vroege break. Toch was het Machac die daarna het betere van het spel had en de set pakte: 6-4. Na het setverlies liet Djokovic zich behandelen. Wat hij precies mankeerde, werd niet duidelijk.

De Serviër werd daarna sterker en pakte de tweede set met 6-0. Dat niveau hield hij niet vast. Machac, de nummer 44 van de wereld, kreeg daarna grip op de wedstrijd en benutte zijn eerste wedstrijdpunt op 5-1. Hij treft nu de Noor Casper Ruud of de Italiaan Flavio Cobolli in de finale. Zij spelen later vrijdag tegen elkaar.

De 37-jarige Djokovic, die dit jaar nog geen titel won, was donderdag nog te sterk voor Tallon Griekspoor. De 24-voudig grandslamkampioen reist nu waarschijnlijk af naar Parijs, waar hij de Fransman Pierre-Hugues Herbert treft in de eerste ronde.